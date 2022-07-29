Правительство внесло в Госдуму законопроект о втором этапе распределения рыбных инвестквот

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", который предусматривает второй этап распределения инвестиционных квот на вылов биоресурсов.

Документ размещен в информационном ресурсе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, предполагается, в частности, выделить дополнительно на инвестцели 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги. При этом для компенсации потерь инвесторам первого этапа инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов предполагается дополнительно наделить их 4% ОДУ в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

"Наделение инвесторов первого этапа компенсирующими 4% долей инвестиционной квоты является необходимым при введении второго этапа распределения для сохранения ресурсного обеспечение сырьем новых судов и заводов на уровне экономической эффективности, предусмотренном при отборе инвестиционных проектов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот. Согласно произведенным расчетам, при проведении второго этапа программы инвестиционных квот именно в таком размере (порядка 4%) уменьшится объем добычи водных биологических ресурсов у участников первого этапа программы инвестиционных квот", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, механизм инвестиционных квот с точки зрения привлечения инвестиций в отрасль себя оправдывает (в 2014-2016 годах объем инвестиций в основной капитал был на уровне 10-12 млрд рублей в год, в 2020 году он составил 63 млрд рублей) и в будущем будет эффективным инструментом привлечения инвестиций в основной капитал и обновления производственных фондов.

Новый этап инвестиционных квот позволит построить порядка 30 высокоэффективных рыбопромысловых судов, 10 из которых - крупно- и среднетоннажные суда для промысла минтая и сельди, до 35 судов-краболовов и ориентировочно до 6 иных объектов, необходимых для организации промысла крабов, порядка 8 современных рыбоперерабатывающих объектов на Дальнем Востоке, до 30 других объектов для развития переработки и хранения гидробионтов. Кроме того, дополнительный доход федерального бюджета за счет средств, полученных по результатам аукционов с инвестиционными обязательствами составит порядка 200 млрд рублей, объем инвестиций в обновление производственных фондов рыбохозяйственного комплекса составит около 300 млрд рублей.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Законопроект был подготовлен Минсельхозом и Росрыболовством в соответствии с поручениями вице-премьеров Виктории Абрамченко и Юрия Трутнева.

Однако в рамках его обсуждения было высказано много опасений по поводу предусмотренных в нем мер. В частности, в мае в администрацию президента обратился РСПП, комиссия которого по рыбному хозяйству и аквакультуре считает разработку законопроекта "в условиях беспрецедентных санкций против России абсолютно неприемлемой, а пояснительную записку к законопроекту - полностью несоответствующей экономическим реалиям". В свою очередь "Опора России" в письме в администрацию президента завила, что изменения, которые планируется внести в закон, могут привести к банкротству малых и средних предприятий. Как считают авторы обращения, этих ресурсов лишатся 116 предприятий, 74 из которых - малые и средние, 17 - градо- и поселкообразующие.

"При этом более половины малых и средних предприятий на имеют иных квот для промысла и не смогут принять участие в аукционах с инвестиционным обязательствами (стоимость участия - около 4,5 млрд рублей), - говорилось в письме. - Таким образом, добыча морских гребешков, трубачей, трепангов и морских ежей, а также крабов перейдет к крупным предприятиям, имеющим доступ к заемным средствам".

Как написал в телеграм-канале Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) ее президент Герман Зверев, законопроект - "это огромная ошибка". "Сделаем все, чтобы убедить Государственную Думу и Совет Федерации в ошибочности правительственного законопроекта", - отметил он.

Программа инвестквот действует уже 5 лет. По данным Росрыболовства на конец декабря 2021 года, с учетом последних рассмотренных заявок и принятых решений заключено 129 договоров на закрепление инвестиционных квот за объектами нового строительства, в том числе 64 договора на строительство рыбопромысловых судов (36 - для Дальневосточного и 28 - для Северного рыбохозяйственных бассейнов), 24 договора на строительство рыбоперерабатываюших комплексов (13 - на Дальнем Востоке и 11 - на Севере), 41 договор на строительство судов-краболовов Общий объем инвестиций - более 230 млрд рублей. Реализовано 29 проектов (21 рыбоперерабатывающий комплекс, 6 рыбопромысловых судов, 2 краболова).