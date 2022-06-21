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"Магнит" начал тестировать сервис подписок для покупателей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал тестировать сервис подписок для покупателей.

Новая опция позволит держателям карт лояльности компании получать дополнительную выгоду от покупок, скидки, накапливать больше бонусов и тратить их во всех форматах магазинов, говорится в сообщении компании. Клиенты смогут приобрести подписки за накопленные бонусы.

Тестирование проводится на ограниченном пуле покупателей, составляющем 6-7% от пользователей мобильного приложения. "Магнит" оценит покупательский отклик и бизнес-результаты тестирования в части роста товарооборота и MAU (monthly active users) – количества уникальных пользователей в приложении за месяц – и примет решение о сроках масштабирования и конкретных механиках.

В настоящее время число держателей карт лояльности "Магнита" достигло 61 млн, доля покупок с использованием карт составляет 68% в продажах, средний чек активного пользователя карты в 1,8 раза выше по сравнению с транзакцией без нее.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в РФ. На конец марта под управлением компании было 26 605 магазинов.

В прошлом году тестировать сервис подписок начала X5 Group.

Магнит
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