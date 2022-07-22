Х5 запустила единую программу лояльности

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group, ведущая продуктовая розничная компания России, сообщила, что обновила программы лояльности торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" под новым названием "Х5 Клуб.

Теперь покупатели могут копить и использовать полученные баллы в магазинах любой из двух торговых сетей.

"Мы продолжаем реализацию стратегии присутствия на всех этапах клиентского пути, создания бесшовного покупательского опыта и дополнительных выгод в системе бизнесов Х5", - сказал через пресс-службу главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

В будущем компания планирует подключить к "X5 Клубу" другие бизнесы - онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток", "Много лосося", Food.ru, подписку и другие, сообщил Шехтерман.

"Помимо этого, в наших планах расширять набор сервисов в "X5 Клубе" за счет партнерств с другими компаниями, что позволит удовлетворить больше потребностей покупателей Х5", - отметил он.

Основой для обновления программы лояльности стала новая процессинговая платформа российской разработки. "С марта этого года на новый процессинг переведено более 60 млн клиентов, что стало крупнейшей миграцией системы лояльности в российском ритейле. Перезапуск процессинга позволил нам повысить надежность системы, в том числе в части защиты данных" - добавил CEO Х5.

Участники обновленной программы лояльности могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе любую из бонусных карт - "Пятерочки", "Перекрестка" или "Х5 Клуба". На старте участия в программе за каждую покупку начисляется 0,5% кэшбека от суммы чека, пользователь будет видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети. Постепенно будут появляться новые уровни участников программы: активные пользователи смогут получать повышенные проценты начисления баллов. Используя физическую или виртуальную карту любой торговой сети, покупатель может начислять и списывать баллы при покупках в "Пятерочке" и "Перекрестке". В магазинах "Пятерочка" на кассах самообслуживания покупателям доступно списание баллов только с пластиковых карт. Списание баллов на КСО из мобильного приложения будет запущено в ближайшее время.

В период обновления системы процессинга - с марта по июль 2022 года - баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по размеру выручки. Основным для группы является формат магазинов "у дома" - "Пятерочка". На конец июня в этой сети было 18 558 торговых точек. Сеть супермаркетов "Перекресток" - второй по размеру выручки формат в структуре группы. На конец июня сеть объединяла 986 магазинов.