"Лента" разместила акции на 20 млрд руб. в пользу "Севергрупп" для оплаты "Утконоса"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - "Лента" завершила размещение новых акций в пользу своего основного акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова - в качестве оплаты за покупку онлайн-ритейлера "Утконос".

Компания разместила по закрытой подписке 18 399 265 акций (77,99% от объема выпуска) по цене 1087 рублей за бумагу.

Пакет был оплачен путем зачета требований на сумму 20 млрд рублей и денежными средствами на сумму 1 055 рублей без разделения количества акций, оплаченных путем зачета, и количества акций, оплаченных денежными средствами, говорится в сообщении "Ленты".

В начале февраля "Лента" сообщила, что закрыла сделку по покупке "Утконоса", ее цена на момент закрытия составила 20 млрд рублей. Позднее в феврале допэмиссию в пользу "Севергрупп" для оплаты покупки онлайн-ритейлера одобрили акционеры "Ленты".

"Лента" планировала объединить собственный сервис "Лента онлайн" и "Утконос" в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный рыночный сегмент и определенные покупательские миссии.

Акционерный капитал "Ленты" разделен на 97 585 932 акций. Таким образом, после размещения допэмиссии капитал увеличился на 18,9%.

"Севергрупп" Мордашова стала мажоритарным акционером "Ленты" (77,99% акций) весной 2019 года. Вскоре после приобретения "Ленты" Мордашов говорил, что видит синергию между "Лентой" и "Утконосом", но объединять их пока не планирует, хотя не исключал такой возможности в будущем.

"Утконос" - старейший игрок на российском рынке e-grocery. С приходом на этот рынок крупных игроков - сервисов доставки, офлайн- и онлайн-ритейлеров - и роста конкуренции "Утконос" в 2020 году утратил многолетнее лидерство. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Новый импульс-50" по РСБУ в 2021 году сократилась на 2,4%, до 14,27 млрд рублей, после роста на 66,6% в 2020 году.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,641 млрд рублей.