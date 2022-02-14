Акционеры "Ленты" одобрили допэмиссию для оплаты покупки "Утконоса"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "Лента" в ходе внеочередного собрания приняли решение увеличить уставный капитал компании путем размещения 23 млн 590,795 тыс. акций по закрытой подписке в пользу ООО "Севергрупп" – основного акционера ритейлера.

Цена размещения составит 1,087 тыс. рублей за бумагу, говорится в сообщении "Ленты".

Как сообщалось, своими акциями "Лента" заплатит за покупку онлайн-ритейлера "Утконос" у "Севергрупп". О закрытии сделки "Лента" сообщила 1 февраля, цена покупки на тот момент составила 20 млрд рублей.

Акционерный капитал "Ленты" разделен на 97 млн 585,932 тыс. акций. Таким образом, капитал увеличится на 24,3%.

"Севергрупп" Алексея Мордашова стала мажоритарным акционером "Ленты" (77,99% акций или 78,73% голосов) весной 2019 года. Вскоре после приобретения "Ленты" Мордашов говорил, что видит синергию между "Лентой" и "Утконосом", но объединять их пока не планирует, хотя не исключает такой возможности в будущем.

"Лента" – четвертый по выручке ритейлер и крупнейшая сеть гипермаркетов в РФ. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,6 млрд рублей. Онлайн-продажи (через собственные и партнерские сервисы) увеличились более чем в три раза (на 208%), до 19,3 млрд рублей.