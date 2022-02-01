"Лента" закрыла сделку по покупке онлайн-ритейлера "Утконос" у "Севергрупп"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Лента" закрыла сделку по покупке онлайн-ритейлера "Утконос" у своего акционера - "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Цена покупки на момент закрытия сделки составила 20 млрд рублей, говорится в сообщении "Ленты".

Для финансирования сделки "Лента" разместит дополнительные акции по закрытой подписке в пользу "Севергрупп". Акционеры МКПАО "Лента", голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос об увеличении уставного капитала путем допэмиссии, пройдет 11 февраля.

В декабре, объявляя о сделке, "Лента" сообщала, что планирует разместить новые акции на 25,643 млрд рублей по цене 1,087 тыс. рублей за бумагу (то есть объем допэмиссии составит 23,6 млн акций; "Севергрупп" планирует приобрести 18,4 млн акций).

"Лента" планирует осуществить платеж в пользу ООО "Севергрупп" после получения средств, привлеченных в рамках размещения акций.

Фактический переход доли в "Утконосе" под контроль "Ленты" произойдет с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Приобретение "Утконоса" позволит "Ленте" значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке и более эффективно конкурировать в этом сегменте в Москве, особенно в ценовых категориях "выше среднего" и "премиум". В результате доля "Ленты" на онлайн-рынке Москвы составит приблизительно 11%, прогнозирует компания.

Ожидается, что интеграция "Утконоса" будет проходить поэтапно с фокусом на совершенствовании операционных процессов и росте стоимости компании в долгосрочной перспективе, отметил ритейлер. В настоящее время руководство "Ленты" разрабатывает план последовательного объединения сервиса доставки "Лента онлайн" и "Утконоса" в единый бизнес с двумя брендами, каждый из которых будет охватывать собственный рыночный сегмент и определенные покупательские миссии.

"В прошлом году мы объявили о долгосрочной цели стать одним из чемпионов на розничном рынке России. Мы твердо убеждены, что онлайн-сегмент будет одним из драйверов роста "Ленты". "Утконос" является первопроходцем сегмента e-grocery в России и обладает уникальным опытом управления дарксторами, а также имеет базу лояльных покупателей и широчайший ассортимент продуктов среди онлайн и офлайн продуктовых ритейлеров в России", - сказал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин (его слова процитированы в сообщении).

"Севергрупп" принадлежит 100% долей в ООО "Новый Импульс-50", управляющем бизнесом "Утконоса". Компания была создана в 2000 году и долгое время оставалась единственным заметным игроком на рынке интернет-торговли продуктами питания. Однако с приходом на этот рынок крупных игроков - сервисов доставки, офлайн- и онлайн-ритейлеров - и роста конкуренции "Утконос" утратил многолетнее лидерство (по итогам 2020 года лидером рынка стала Х5, в 2021 году ее обогнал "Сбермаркет").

Весной 2019 года "Севергрупп" стала мажоритарным акционером "Ленты" (77,99% акций или 78,73% голосов). Вскоре после приобретения "Ленты" Мордашов говорил, что видит синергию между "Лентой" и "Утконосом", но объединять их пока не планирует, хотя не исключает такой возможности в будущем.

"Лента" - четвертый по выручке ритейлер и крупнейшая сеть гипермаркетов в РФ. Выручка компании по итогам 2021 года выросла на 8,6%, до 483,6 млрд рублей. Онлайн-продажи (через собственные и партнерские сервисы) увеличились более чем в три раза (на 208%), до 19,3 млрд рублей.