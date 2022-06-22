Segezha предложила создать механизм "перехвата" управления ряда предприятий ЛПК

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group выступил за создание правового механизма, позволяющего "перехватывать" управление в лесозаготовительных и перерабатывающих активах, принадлежащих инвесторам из недружественных стран. Это, по мнению менеджмента Segezha, позволит избежать риска потери управляемости непрерывными производствами и лесными участками.

"Я считаю, что на государственном уровне нужно проработать вопрос с установлением правового механизма и объективных критериев о порядке выхода из состава критичных для ЛПК РФ таких компаний с иностранными участниками с тем, чтобы был предусмотрена возможность перехвата управления компаниями с опытом устойчивого развития и в части лесных отношений, ну и, главное, в части производственных отношений", - заявил вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Николай Иванов на "круглом столе" в Совете Федерации.

Он отметил, что в российской лесной отрасли высока доля иностранного присутствия, особенно в целлюлозно-бумажном и плитном производстве, "кроме турецких компаний много владельцев из вполне-таки недружественных стран - Австрия, Швейцария".

"Нельзя забывать еще, что суммарный объем лесных участков, которые находятся в аренде у потенциально уходящих компаний - это, наверное, порядка 35 млн га, то есть это порядка 10% от всей доступной заготовки расчетной лесосеки. А вот это-то как раз ресурс не частный, он находится в государственной собственности, и помимо потерь, связанных с потерей рабочих мест и так далее, целый может быть комплекс вопросов с потерей управляемости этих лесных участков", - добавил топ-менеджер.

История с Сегежским ЦБК

"Есть плановый уход этих компаний, есть неплановый уход этих компаний", - отметил он и в качестве рисков непланового ухода привел пример 30-летней давности из истории входящего сейчас в состав Segezha Сегежского ЦБК.

"В 1990-х годах Сегежский ЦБК находился во владении шведской компании Assi Domani. По непонятным до сих пор причинам в течение 24 часов весь менеджмент этой компании покинул и ЦБК, и город Сегежа, и республику Карелия, и Российскую Федерацию. Восстановление непрерывно действующего производства - процесс непростой, и он занял далеко не один месяц. И такие риски по предприятиям такого рода, они реально существующие", - рассказал Иванов.

На вопрос члена комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашника, каким образом может выглядеть механизм передачи находящихся у иностранцев лесных активов в управление другим участникам рынка, Иванов предположил: "Видимо, путем переговоров каких-то с владельцами. Пока в большинстве случаев они ведутся на уровне business to business, но риск внезапного покидания - он существует. Может быть, по степени риска разделить с точки зрения технологии и опасности окружающей среды и так далее".

За последнее время несколько иностранных инвесторов в лесной отрасли заявили о намерении покинуть российский рынок. В их числе американская Sylvamo Corporation, австрийская группа Mondi, финско-шведский концерн Stora Enso, а также шведско-финская IKEA. Интерес к последней подтверждал "Ведомостям" Владимир Евтушенков, основатель АФК "Система", контролирующей Segezha.

Сама Segezha недавно стала участницей СП с концерном "Россиум", цель которого, по данными источников "Интерфакса", заключается в инвестициях в лесоперерабатывающие активы. В совместном предприятии ООО "ЦБК Холдинг" компании Segezha принадлежит 25%, еще 25% у ИК "Регион" Сергея Сударикова, 50% осталось у "Россиума" (подконтролен Роману Авдееву и группе "Регион").