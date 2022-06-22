Байден призвал производителей и поставщиков бензина снизить цены

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призвал производителей и поставщиков снизить цены на бензин в нынешних условиях, которые он назвал сложными.

"Я обращаюсь с очень простым посланием к топливным компаниям: сейчас необычное время, снизьте цены, сделайте это сейчас, сегодня. Ваши потребители, американские граждане, должны почувствовать себя легче", - сказал он в среду.

Ранее Байден продемонстрировал жесткий настрой по отношению к энергетическим компаниям, вступив в заочный спор с главным исполнительным директором американской нефтекомпании Chevron Corp. Майклом Виртом.

Вирт, направивший Байдену письмо, призвал президента прекратить критику нефтегазовой отрасли и изменить подход к энергетической политике в США.

Байден, отвечая на вопросы журналистов относительно письма Вирта, которое было опубликовано во вторник, назвал главу Chevron чувствительным.

"Я не знал, что задеть их чувства так легко", - сказал он.

Вирт, наряду с главами еще нескольких американских нефтекомпаний, примет участие во встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхольм в четверг для обсуждения мер, которые могли бы помочь снизить стоимость бензина в стране.

Цены на бензин в США держатся около рекордных уровней, что поддерживает высокую инфляцию, и это стало политической проблемой для Байдена, пишет газета Financial Times. Во вторник, согласно данным Американской ассоциации автопроизводителей, бензин на АЗС США стоил в среднем $4,97 за галлон.

Риторика Байдена в отношении американских нефтекомпаний в последние недели была довольно жесткой. Так, он заявил, что Exxon Mobil Corp. "заработала в этом году больше, чем Бог" и призвал крупных представителей сектора "начать инвестировать больше". На прошлой неделе он сказал, что считает неприемлемыми столь высокие доходы нефтекомпаний в период скачка цен на бензин из-за ситуации на Украине.

Вирт в письме к Байдену заявил, что наращивание производства нефтепродуктов потребует "изменения подхода" администрации президента к отрасли. Он также упрекнул Белый дом в "критике и, временами, демонизации отрасли".

Вирт отметил, что нефтегазовые компании мало что могут сделать для немедленного снижения цен на АЗС. Это позволяет предположить, что на предстоящей встрече глав компаний с Грэнхольм вряд ли будет найдено решение, которое поможет снизить цену на бензин.