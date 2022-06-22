Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Байден призвал производителей и поставщиков бензина снизить цены

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден призвал производителей и поставщиков снизить цены на бензин в нынешних условиях, которые он назвал сложными.

"Я обращаюсь с очень простым посланием к топливным компаниям: сейчас необычное время, снизьте цены, сделайте это сейчас, сегодня. Ваши потребители, американские граждане, должны почувствовать себя легче", - сказал он в среду.

Ранее Байден продемонстрировал жесткий настрой по отношению к энергетическим компаниям, вступив в заочный спор с главным исполнительным директором американской нефтекомпании Chevron Corp. Майклом Виртом.

Вирт, направивший Байдену письмо, призвал президента прекратить критику нефтегазовой отрасли и изменить подход к энергетической политике в США.

Байден, отвечая на вопросы журналистов относительно письма Вирта, которое было опубликовано во вторник, назвал главу Chevron чувствительным.

"Я не знал, что задеть их чувства так легко", - сказал он.

Вирт, наряду с главами еще нескольких американских нефтекомпаний, примет участие во встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхольм в четверг для обсуждения мер, которые могли бы помочь снизить стоимость бензина в стране.

Цены на бензин в США держатся около рекордных уровней, что поддерживает высокую инфляцию, и это стало политической проблемой для Байдена, пишет газета Financial Times. Во вторник, согласно данным Американской ассоциации автопроизводителей, бензин на АЗС США стоил в среднем $4,97 за галлон.

Риторика Байдена в отношении американских нефтекомпаний в последние недели была довольно жесткой. Так, он заявил, что Exxon Mobil Corp. "заработала в этом году больше, чем Бог" и призвал крупных представителей сектора "начать инвестировать больше". На прошлой неделе он сказал, что считает неприемлемыми столь высокие доходы нефтекомпаний в период скачка цен на бензин из-за ситуации на Украине.

Вирт в письме к Байдену заявил, что наращивание производства нефтепродуктов потребует "изменения подхода" администрации президента к отрасли. Он также упрекнул Белый дом в "критике и, временами, демонизации отрасли".

Вирт отметил, что нефтегазовые компании мало что могут сделать для немедленного снижения цен на АЗС. Это позволяет предположить, что на предстоящей встрече глав компаний с Грэнхольм вряд ли будет найдено решение, которое поможет снизить цену на бензин.

США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

В Думу внесли законопроект о выплате в рублях по суверенным евробондам РФ

Глава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетам

Глава Тинькофф банка объяснил введение комиссий по валютным счетам

Финский S-Group продаст свои петербургские отели Sokos российским инвесторам

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

В "Финаме" сообщили, что клиенты компании не могут выводить валюту по техническим причинам

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Минфин поддержал законопроект о гарантировании сбережений граждан в НПФ

Президент РФ сообщил о проработке создания резервной валюты в рамках БРИКС

Путин заявил о пренебрежении Западом базовыми принципами мировой экономики

Путин заявил о пренебрежении Западом базовыми принципами мировой экономики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });