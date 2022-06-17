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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Байден призвал страны мира вместе работать над снижением цен на энергоресурсы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что работает над стабилизацией цен на топливо в стране и призвал другие государства сотрудничать в этой сфере.

"Ситуация на Украине привела к повышению цен на топливо. Это всем известно, это коснулось людей по всему миру. Проблема – актуальная, и мы работаем над ее решением. Я призываю другие страны присоединиться к этой работе" - сказал Байден в ходе выступления, трансляцию которого вел Белый дом.

Президент отметил, что в долгосрочной перспективе США, по его мнению, смогут добиться достаточного снижения цен на энергоресурсы.

США Джо Байден
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