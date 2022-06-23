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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Промсвязьбанк может купить СМП-банк

Промсвязьбанк может купить СМП-банк
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк рассматривает возможность покупки банка "Северный морской путь" (СМП-банк), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников "Коммерсанта", стороны обсуждают сделку с декабря 2021 года, а в начале 2022 года ПСБ провел due diligence СМП-банка, который занял около двух месяцев.

Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего по подсанкционным банкам, отмечает издание.

СМП банк с мая 2014 года занимается санацией Мособлбанка. По словам одного из источников "Коммерсанта", вместе с СМП банком ПСБ "по факту может получить свой собственный карманный банк плохих активов" в лице Мособлбанка. При прохождении процедуры финансового оздоровления банки не обязаны соблюдать обязательные нормативы ЦБ, что "провоцирует у банка-санатора желание передать на его баланс свои собственные плохие активы".

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На его базе создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ уже имеет опыт в приобретении других банков. Так, в декабре 2019 года он купил у ВЭБа Связь-банк, а в начале декабря 2020 года приобрел 100% акций санируемого Роскосмосбанка у госкорпорации "Роскосмос". Предполагается, что не позднее мая 2023 года к Промсвязьбанку будет присоединен Московский индустриальный банк.

ПСБ и СМП банк находятся под блокирующими санкциями США. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

Промсзязьбанк СМП-банк Мособлбанк
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