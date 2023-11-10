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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ПСБ начал процедуру присоединения СПМ банка

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Единственный акционер Промсвязьбанка (ПСБ) принял решение о присоединении банка "Северный морской путь" (СМП), говорится в сообщении на "Федресурсе". "Интерфакс" направил запрос в Промсвязьбанк.

ПСБ приобрел СМП банк в декабре 2022 года, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. В периметр сделки, помимо банка, также вошли его дочерние структуры, включая Мособлбанк (санируемый СМП банком с 2014 года), "СМП-Страхование", факторинговую и лизинговую компании.

ПСБ уже имеет опыт в приобретении других банков. Так, в декабре 2019 года он купил у ВЭБа Связь-банк, а в начале декабря 2020 года приобрел 100% акций санируемого Роскосмосбанка у госкорпорации "Роскосмос". Летом 2023 года ПСБ завершил присоединение "Центрального республиканского банка Донецкой народной республики" и "Государственного банка Луганской народной республики".

В марте 2023 года ПСБ начал присоединение Московского индустриального банка (МИнБ), который находился на санации с 2019 года. Присоединение МИнБа закончилось в мае 2023 года.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам третьего квартала 2023 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ПСБ Промсвязьбанк Мособлбанк СМП Аркадий Ротенберг Борис Ротенберг
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