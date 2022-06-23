FT сообщила о риске искусственного затягивания ремонта "Северного потока"

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Газета Financial Times ставит под сомнение техническую обоснованность ежегодного планового обслуживания газопровода "Северный поток", беря в заголовке соответствующей статьи слово "обслуживание" ("maintenance") в кавычки.

Между тем, сроки проведения планового останова на Nord Stream с 11 по 21 июля 2022 года были утверждены и опубликованы еще в сентябре прошлого года.

"Правительство Германии опасается, что Россия может воспользоваться ежегодным техническим обслуживанием своего основного экспортного газопровода, чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну, что повысит риск энергетического кризиса зимой в крупнейшей экономике Европы", - отмечается в статье. Как пишет FT, ситуация с поставками газа "достаточно напряженная", даже без отключения "Северного потока".

Карстен Ролл из немецкой бизнес-конфедерации BDI отметил, что в предыдущие периоды ремонта NS1 "Газпром" восполнял дефицит, отправляя Германии больше газа через Украину или по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу. "Но есть опасения, что в этом году они этого не сделают", - сказал Ролл.

"Они уже сократили потоки через NS1 на 60% и не компенсировали это увеличением потоков через другие трубопроводы", - приводит газета мнение эксперта. Ролл также предположил, что "Газпром" может использовать плановое техническое обслуживание NS1 "как предлог для прекращения поставок газа на гораздо более длительный срок, ссылаясь на различные технические причины".

В свою очередь, глава ассоциации трейдеров Zukunft Gas Тимм Келер пришел к выводу, что действия "Газпрома" - "это недружественный шаг".

Украина объявила форс-мажор на прием газа по одному из проходящих через страну газотранспортных коридоров, сократив тем самым возможности для транзита. А использование газопровода "Ямал-Европа" запрещено российскими контрсанкциями, введенными в ответ на санкции Варшавы в отношении "Газпрома". Текущие поставки по NS1 сокращены из-за того, что основное технологическое оборудование магистрали - газовые турбины Siemens - не могут вернуться в Россию с завода в Монреале из-за санкций Канады.

Однако исполнительный директор немецкой энергокомпании RWE Маркус Креббер "совершенно ясно" увидел в сокращении поставок по магистрали "политические" причины, "потому что не только по "Северному потоку" газ идет ниже контракта, но и по другим газопроводам".

"Какова гарантия того, что в конце технического обслуживания вы действительно вернете поставки газа?" - цитирует газета вопрос в адрес "Газпрома" со стороны аналитика Energy Aspects Джеймса Уодделла.

FT также приводит высказывание министра экономики Германии Роберта Хабека относительно того, что он не исключает дальнейшего сокращения поставок газа. "Учитывая текущую ситуацию, мы должны предположить, что Путин готов еще больше сократить поток газа", - заявил чиновник.

На данный момент запасы газа в ПХГ Европы составляют 55,36%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень заполненности отстает от среднего за пять лет на 1,7 процентных пункта. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

"Кажется, Россия хочет показать Европе, что ей не удастся заполнить свои газовые хранилища. У меня такое ощущение, что она пытается подорвать цель Европы по доведению уровня хранения газа до 90% к 1 ноября и тем самым политически ослабить Европу", - констатирует Тимм Келер.