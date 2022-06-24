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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

ЕК проверила готовность стран ЕС к дальнейшим перебоям с поставками газа

В июле Еврокомиссия представит общий экстренный план по сокращению спроса на газ в индустрии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) на фоне перебоев с поставками газа в ЕС изучила экстренные планы действий всех государств союза с целью проверить их готовность к дальнейшим проблемам с импортом газа, заявила в пятницу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы проверили планы действий всех стран ЕС на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы убедиться в готовности всех к дальнейшим перебоям с поставками газа. Мы работаем над общим европейским экстренным планом по сокращению спроса на газ в индустрии", - сказала она на пресс-конференции.

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Она отметила, что ЕК представит этот общий план властям ЕС в июле.

"Возвращение к дешевому ископаемому топливу не будет", - также заявила она.

В связи с этим она отметила необходимость поддержать уязвимые отрасли и слои населения ЕС, помочь экономикам и обществам ЕС адаптироваться к новым условиям и покончить с зависимостью ЕС от ископаемого топлива.

Ранее компания Siemens Energy не смогла вернуть "Газпрому" после капитального ремонта в Монреале турбину с компрессорной станции "Портовая" (отправной КС "Северного потока") из-за санкций Канады. Подрядчик также не может приступить к плановому техобслуживанию других турбин на КС. В результате "Газпром" был вынужден сократить прокачку газа по "Северному потоку".

В июле "Северный поток" полностью остановит транспортировку в связи с плановым техническим обслуживанием, и это еще больше усугубит нехватку газа на рынке.

Еврокомиссия ЕК
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