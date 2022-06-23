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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Силуанов объяснил, что РФ вынуждена платить по евробондам в рублях

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - РФ не могла использовать резервные валюты, предусмотренные эмиссионной документацией, для выплат по суверенным евробондам из-за ограничений, довести платежи сейчас можно только в рублях, заявил министр финансов Антон Силуанов в четверг.

"НРД, являющийся платежным агентом по еврооблигациям Российской Федерации, внесен Европейским союзом в санкционный список и больше не может осуществлять расчеты в евро. Кроме того, страны-эмитенты других резервных валют (Великобритания и Швейцария) ввели запреты на расчеты по государственному долгу России", - сказал Силуанов журналистам.

"В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях", - пояснил министр.

В четверг Минфин России сообщил, что осуществил выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций РФ в рублях - это выпуски "Россия-2027" и "Россия-2047". Условия обоих выпусков предусматривают возможность проведения выплат в резервных валютах - евро, британских фунтах или швейцарских франках.

Антон Силуанов Минфин РФ НРД
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