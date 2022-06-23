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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Цена на газ в Европе превысила $1500/тыс. куб. м впервые с марта текущего года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ в Европе превысила $1500/тыс. куб. м. Ранее так высоко в этом году цены находились в первой декаде марта, когда котировки взлетали выше $2000.

Ближайший, июльский, фьючерс на индекс TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достиг $1504 за тысячу кубометров при том, что в среду торги закрылись на отметке $1367.

Европейский рынок газа испытывает сильный дефицит поставок импортного топлива.

Siemens Energy не смогла вернуть "Газпрому" после капитального ремонта в Монреале турбину с компрессорной станции "Портовая" (отправной КС "Северного потока") из-за санкций Канады. Также подрядчик не может приступить к плановому техобслуживанию других турбин на КС. В результате "Газпром" был вынужден сократить прокачку газа по "Северному потоку". Чиновники ФРГ и Канады обсуждают решение проблемы, но пока не смогли ее решить.

В июле "Северный поток" полностью остановит транспортировку в связи с плановым техническим обслуживанием, и это еще больше усугубит нехватку газа на рынке.

Европа Северный поток
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