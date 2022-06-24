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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Сбербанк на фоне роста спроса на потребкредиты планирует в июне нарастить выдачи вдвое

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает в июне рост объемов выдач потребительских кредитов и кредитов на рефинансирование вдвое по сравнению с маем, когда банк предоставил клиентам 67 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, выдачи потребкредитов в июне могут превысить 130 млрд рублей.

"Поступательное снижение ставок по потребкредитам приводит к закономерному росту спроса граждан на заемные средства", - отметил директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Сбербанк 12 июня вслед за очередным снижением ключевой ставки ЦБ РФ снизил ставки по ряду продуктов, в том числе потребкредитам (на 1 процентный пункт). Минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели теперь составляет 14,9% годовых.

Совет директоров Банка России на заседании 10 июля снизил ключевую ставку на 1,5 п.п., до 9,5% годовых.

Сбербанк
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