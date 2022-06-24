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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Структура "Росатома" затратила 3 млрд рублей на выкуп акций "Квадры" у миноритариев

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом"), которое недавно в рамках оферты выкупило у миноритариев ПАО "Квадра" 12,55% акций энергокомпании, затратило на эти цели 3 млрд рублей, следует из материалов "Квадры".

Акционеры предъявили к выкупу 191 млрд 263,8 млн обыкновенных и 58 млрд 142,47 млн привилегированных акций "Квадры". Цена оферты составляла 0,0131 рубля и 0,0086 за штуку соответственно. Таким образом, на выкуп обыкновенных акций направлены 2,5 млрд рублей, "префов" – 500 млн рублей.

Как сообщалось ранее, по итогам оферты доля РИР в "Квадре" выросла с 82,47% до 95,02%.

Генерирующая компания с 2012 года не выплачивает дивиденды своим акционерам. В результате привилегированные акции компании получили право голоса. Без учета этого фактора доля голосующих акций во владении РИР по итогам оферты увеличилась бы до 95,72% с 85,72%.

РИР стал акционером "Квадры" в феврале этого года, выкупив 82,47% акций "Квадры" у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но по информации источников "Интерфакса" она составила около 26 млрд рублей. В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая.

Уставный капитал ПАО "Квадра" составляет 19 млрд 877 млн 685 тыс. рублей. Он разделен на 1 трлн 912 млрд 495 млн 577,759 тыс. обыкновенных и 75 млрд 272 млн 938,838 тыс. привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Росатом Русатом Инфраструктурные решения Квадра
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