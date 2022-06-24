ЕС призвали выработать правила распределения газа на случай прекращения его поставок из РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Европейским странам следует уже сейчас выработать правила распределения энергоресурсов, иначе ЕС может столкнуться с хаосом в случае прекращения поставок российского газа следующей зимой, считает гендиректор германской энергетической компании RWE Маркус Креббер.

"Чего я действительно опасаюсь, так это того, что европейская сплоченность окажется под ударом, если мы не разберемся с этим, пока ситуация не произошла", - заявил Креббер в интервью газете Financial Times. По его словам, такие страны как Германия и Нидерланды, которые будут импортировать СПГ морским путем, могут быть обвинены в накапливании запасов топлива, если компании и домовладельцы во всех странах ЕС не будут находиться в равных условиях.

"Я не так уж опасаюсь того, что мы не сможем договориться, однако будет лучше обсудить экстренные действия, когда у нас еще есть время, и дом еще не горит, - сказал Креббер. - Если это не будет сделано оперативно, ситуация может завершиться хаосом".

Накануне правительство ФРГ активировало второй, "тревожный" уровень трехэтапного чрезвычайного плана действий в сфере газоснабжения и предупредило, что может столкнуться с проблемами перед зимним сезоном, на который приходится пиковый спрос, если российские поставки газа не будут замещены.

Общеевропейский "план солидарности" в сфере газоснабжения вырабатывается Еврокомиссией, и, как ожидается, будет готов к концу июля. Германия, при этом, готовит собственные меры по ограничению снабжения газом предприятий в зимнее время и намерена стимулировать домовладельцев к снижению потребления энергоресурсов.

По словам Креббера, нужна общеевропейская схема, которая гарантировала бы, что энергоресурсы доходят до таких стран, как, например, Чехия и Венгрия, при справедливом определении приоритетных получателей газа в каждом из государств.

"В противном случае, операторы газотранспортных систем не будут знать, на каких основаниях принимать решения - сколько газа оставить себе, и сколько отправить в другие страны", - отметил он.

Глава RWE считает, что странам ЕС необходимо формализовать правила, касающиеся приоритетных получателей газа, на случай его жесткой нехватки. Представители отрасли опасаются, что разные критерии государств ЕС в определении приоритетных получателей или разные лимиты, например, на отопление административных зданий, могут спровоцировать политический кризис, добавил он.

Креббер полагает, что Германия не сможет полностью заместить российский газ альтернативными поставками до зимы 2024-2025 годов.

Тем временем, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в интервью FT на этой неделе, что Европе следует готовиться к отключению от поставок российского газа этой зимой.