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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

ФРГ активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Германия активировала вторую фазу своего трехэтапного чрезвычайного плана действий для снабжения газом, власти сообщают, что страна столкнулась с "газовым кризисом", передает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на министра экономики страны Роберта Хабека.

"Даже если мы не можем почувствовать это сейчас, мы находимся в газовом кризисе", - заявил Хабек. Он отметил, что Германия примет меры из-за уменьшения поставок газа, но ей предстоит пройти "тернистый путь".

Власти страны заявили, что решение поднять уровень до "тревожного" было принято в связи с сокращением поставок со стороны РФ, которое произошло 14 июня. Также на это повлияла высокая рыночная цена на газ. Третий и самый высокий уровень плана - это "аварийный" уровень.

Несмотря на то, что на данный момент газохранилища заполнены на 58%, достичь наполненности в 90% к декабрю будет невозможно без дополнительных мер.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на ряд источников в энергетической отрасли Германии сообщило, что правительство ФРГ собирается задействовать вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом в течение пяти - десяти дней.

14 июня в "Газпроме" сообщили, что прокачка газа по "Северному потоку" из России в Германию снизится на 40% из-за действий германской компании Siemens.

Германия
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