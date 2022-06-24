Шольц заявил, что ЕС был готов к осложнению ситуации с поставками газа из РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ЕС заранее подготовился к сложной ситуации на рынке газа, в которой он оказался.

"Мы все очень тщательно подготовлены к непростому вызову, связанному с импортом ископаемых ресурсов из России", - сказал он в пятницу в Брюсселе.

По его словам, ЕС налаживает координацию в сфере энергетической политики. Однако он предпочел не говорить, "насколько быстро удастся обеспечить поставки газа из альтернативных источников".

Шольц также прокомментировал мнение о возможной полной остановке поставок газа по газопроводу "Северный поток 1" после плановой инспекции, начало которой запланировано на 11 июля.

"Я бы солгал, если бы сказал, что не опасаюсь этого... Однако предположения о том, что и когда произойдет, не имеют никакого смысла", - заявил канцлер Германии.