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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Матвиенко заявила о постепенном переходе России и Белоруссии на оплату в нацвалютах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия все в большей мере переходит на оплату в национальных валютах, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, даже используя финансовые институты, финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран. И когда дискредитированы основные валюты, которые использовались во взаимных расчетах. Я имею в виду доллар и евро. (...) Такая дискредитация этих валют, конечно, будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах, в первую очередь избавляясь от ненадежных валют", - сказала Матвиенко в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

Она считает "дискриминацией" и "геноцидом" то, что "без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян, белорусов по этническому принципу".

По ее словам, у Москвы и Минска в этом вопросе общие подходы, а РФ, Белоруссия и другие государства все в большей мере переходят на оплату в национальных валютах.

"Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода", - отметила Матвиенко.

У России и Белоруссии, по ее мнению, в этой сфере самые большие перспективы, и "мы можем реально показать миру, что такое надежная финансовая гавань".

Валентина Матвиенко Россия Белоруссия
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