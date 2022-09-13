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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Участники саммита ШОС примут план по увеличению доли национальных валют в расчетах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества будет подписано больше двух десятков документов, сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. В частности, это будет дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

"Основные итоги саммита будут зафиксированы в самаркандской декларации ШОС. Это главный документ нынешнего саммита. В нем имеется в виду отразить консолидированные позиции всех стран по вопросу дальнейшего развития организации и актуальным темам глобальной и региональной повестки дня", - добавил Ушаков.

Кроме того, будет принято решение об объявлении туристической и культурной столицы ШОС. В 2022-2023 годах этот статус будет предоставлен индийскому городу Варанаси.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

ШОС Самарканд Индия Узбекистан Юрий Ушаков
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