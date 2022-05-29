Министр ЕЭК призвал создать биржевое пространство ЕАЭС с ценообразованием в нацвалютах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Министр Евразийской экономической комиссии по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев призвал создать биржевое пространство ЕАЭС, перейдя на собственную, независимую от Запада, систему ценообразования в нацвалютах.

"Мы уже много предлагаем создать по примеру Европы валютную змею (соглашение о координации действий стран-членов Европейского экономического сообщества в отношении регулирования возможных колебаний валют этих стран относительно друг друга - ИФ). То есть, создать механизм взаимных ограничений на колебания курсов валют, чтобы выстроить стабильность в нашем Евразийском союзе с точки зрения национальных валют", - рассказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Перейти на расчеты в нацвалютах легко. Это же не ограничивается пересчетом через кросс-курс к долларам, предположим. Нужно прямое курсообразование, наши биржи должны сами определять соотношение курсов (нацвалют - ИФ)", - добавил министр.

Он отметил, что банки должны создавать условия, при которых эти курсы будут взаимостабильны, "тогда у нас появятся условия для ценообразования в национальных валютах".

"Если помните, два года назад цены на углеводороды рухнули до нуля. Зачем нам такое ценообразование на наши ресурсы? Мы производим нефть, газ, зерно, сахар, минеральные удобрения, а цены формируются где-то на Западе. Мы на них вообще никак не влияем. И это западное колебание цен индуцирует колебание цен у нас на все биржевые товары", - подчеркнул Глазьев.

"Поэтому важнейшая задача - создание своего биржевого пространства, переход на свою систему ценообразования в национальных валютах", - сказал министр.

Глазьев также добавил, что санкции Запада против России и Белоруссии стимулируют их и другие страны ЕАЭС переориентировать торговые потоки на Азию, что нивелирует негативное санкционное влияние на их экономику.

"События санкционного давления и гибридной войны, которые со стороны Запада обрушились на Россию и Белоруссию, нас сдвигают в Азию. Здесь мы видим новые возможности для развития. Эти процессы только ускоряют переход, который бы все равно произошел, потому что центр мировой экономики уже переместился в Юго-Восточную Азию. Китай и Индия дают больше половины прироста мирового (валового - ИФ) продукта. И вместе производят больше, чем Америка и Европа", - отметил министр ЕЭК.

"Поэтому мы должны понимать, что санкции, которые нарушили товарооборот с Евросоюзом и западными странами в целом, легко преодолеваются за счет маневра в Азию", - подчеркнул он.

"И сегодня Азия уже, мы видим, - это больше половины нашего рынка. Несмотря на все эти трудности, товарооборот с Китаем растет просто по 30% в год. С Индией мы строим отношения свободной торговли. Думаю, два-три года - у нас полностью изменится картина торговых потоков. Мы станем более устойчивыми, более динамичными, если сумеем создать такие же механизмы роста, которые действуют в том же Китае и Индии, будем успешно развиваться", - резюмировал Глазьев.