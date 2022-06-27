"Соллерс Авто" после смены акционера продолжит деятельность в прежней структуре активов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс Авто", контроль в которой ее многолетний владелец Вадим Швецов передал топ-менеджменту, намерена развивать бизнес в прежней структуре активов.

"ООО "Соллерс Груп", владевшее ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продало весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу - ООО "Альтер Инвест". Изменение акционерной структуры компании произошло в результате сделки management buy out, в рамках которой акционерами "Соллерс Авто" становятся ключевые топ-менеджеры холдинга", - сообщили в пресс-службе компании в понедельник, не уточнив параметры сделки.

Таким образом, капитал "Соллерс Авто" покинул Вадим Швецов, контролировавший группу с 2007 г. Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что ООО "Альтер Инвест" зарегистрировано 17 июня в подмосковных Химках, его возглавляет гендиректор "Соллерс Авто" Николай Соболев. Акционерами являются Соболев (35,5%), глава УАЗа и "Соллерс Форд" Адиль Ширинов (39%), заместитель директора "Соллерс Авто" Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам "Соллерс Авто" Виктор Хвесеня (5%).

"ПАО "Соллерс Авто" продолжит свою деятельность в прежней структуре принадлежащих компании активов и намерено обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности", - прокомментировали сделку в пресс-службе группы.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник ранее сообщил, что сделка с контролирующей долей "Соллерс Авто" была закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Газета отмечала, что капитализация "Соллерс Авто" на МосБирже на 24 июня составляла 5,8 млрд руб. Таким образом, стоимость пакета Швецова была на уровне 4,5 млрд руб.

Основной актив "Соллерс Авто" - "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ). В конце 2021 г. компания объявила о завершении его реорганизации, что аналитики связывали с возможной подготовкой к заключению партнерства с другим автопроизводителем. Среди кандидатов чиновники называли китайский Chery.

Однако 3 июня ЕС ввел санкции в отношении завода, ссылаясь на поставки УАЗ "Патриот" для нужд армии. В отличие от санкций США эти ограничения не экстерриториальные, но коснутся как минимум взаимоотношений с европейскими поставщиками, отмечал "Коммерсантъ". Помимо УАЗа у "Соллерс Авто" есть СП Ford, Isuzu и Mazda, а также "Заволжский моторный завод".

Решение Швецова о продаже "Соллерс Авто" не связано с возможными санкциями в отношении него как владельца группы, утверждал собеседник газеты. Ее источники в автопроме заявили об общей "усталости" из-за постоянной неопределенности в отрасли, допустив, что Швецов мог на этом фоне сконцентрироваться на других проектах.

По словам собеседника "Коммерсанта", Швецов постепенно снижал вовлеченность в управлении "Соллерс Авто" после ухода в 2019 г. с поста гендиректора группы, который он занимал с момента основания концерна. Источник отметил, что Швецов последнее время не принимал участия в отраслевых совещаниях, сконцентрировавшись на других подразделениях "Соллерс Груп", в том числе логистике, и новых проектах - как электрокаршеринг с "Русгидро".

Бизнес "Соллерс Авто" последние годы строился на создании совместных предприятий, что теперь перестало быть актуальным. "Новые владельцы будут развивать активы, однако вместо СП рассматривают другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими автоконцернами, также продолжится работа над сервисами мобильности", - пишет "Коммерсант" в понедельник, ссылаясь на источник.

Эксперт по авторынку Владимир Беспалов сказал газете, что сумма сделки может сильно отличаться в зависимости от ее условий. "Сказать, что что-то изменилось для компании, нельзя, поскольку все новые владельцы давно работали в "Соллерсе". Но очевидно, что отсутствие одного контролирующего акционера в нынешних обстоятельствах снижает риски, легче взаимодействовать с партнерами, в том числе будущими", - отметил Беспалов.

Аналитик добавил, что сделка с контролирующей долей в "Соллерс Авто" также снижает риски для логистического бизнеса "Соллерс Груп" и персонально Швецова. Для автоконцерна сейчас наиболее актуален вопрос стратегии, потому что проблема обновления модельного ряда УАЗа остается острой, подчеркивает Беспалов. При этом он полагает, что бизнес СП с Ford и Mazda, очевидно, "какое-то время будет поставлен на паузу", поскольку необходимо решить возникшие из-за санкций технические и юридические вопросы.