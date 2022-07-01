Швецов покинул совет директоров "Соллерс Авто" после продажи бизнеса менеджменту

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Бывший основной владелец ПАО "Соллерс Авто" Вадим Швецов покинул совет директоров автомобилестроительной группы после того, как передал контролирующую долю (76,7%) менеджменту компании.

Новый совет директоров "Соллерс Авто" акционеры выбрали на годовом собрании 30 июня. Они также утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за 2021 год.

В совете осталось девять директоров. Председателем совета, вместо Швецова, был единогласно избран гендиректор "УАЗа" и "Соллерс Форда" Адиль Ширинов, который уже состоял в совете.

Пятью новыми членами совета стали: глава ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, заместитель гендиректора "УАЗа" и финансовый директор "Соллерс Форд" Татьяна Гой, гендиректор СП Mazda Sollers Елена Фролова, а также директор по правовым вопросам ПАО "Соллерс Авто" Михаил Санин и глава департамента логистики "Соллерс Форд" Александр Макаревич.

Вышли из совета, помимо Швецова, совладелец железнодорожной группы Rail Garant (100%) Сергей Смыслов, экс-гендиректор ритейлеров "Пятерочка" и "Магнит" Ольга Наумова, бывший министр промышленности и торговли (2008-2012 годы) Виктор Христенко и руководитель "ТОТ Центр психологических технологий Ирина Девина.

Места в совете, кроме Ширинова, сохранили гендиректор "Соллерс Авто" Николай Соболев, заместитель директора компании Зоя Каика, а также заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня.

ПАО "Соллерс Авто" 27 июня сообщило, что подконтрольное Швецову "ООО "Соллерс Груп", владевшее 76,7% акций автоконцерна, продало весь принадлежавший ему пакет новому владельцу - ООО "Альтер Инвест". Эта компания зарегистрирована 17 июня в подмосковных Химках, ее возглавляет Соболев, который также является одним из акционеров (35,5%) наряду с Шириновым (39%), Каикой (20%) и Хвесеней (5%).

Как сообщали в "Соллерс Авто", изменение акционерной структуры группы произошло в результате сделки management buy out. "Коммерсантъ" со ссылкой на источник писал, что сделка закрыта 24 июня и была денежной, исходя из рыночной оценки активов. Газета отмечала, что капитализация "Соллерс Авто" на "Мосбирже" на 24 июня составляла 5,8 млрд рублей. Таким образом, стоимость пакета Швецова была на уровне 4,5 млрд рублей.

В "Соллерс Авто" отмечали, что после смены акционера группа продолжит свою деятельность в прежней структуре активов и будет обеспечивать дальнейшее развитие стратегии по производству и дистрибуции автомобилей, автокомпонентов и выводу на рынок новых сервисов мобильности.

Основной актив "Соллерс Авто" - "УАЗ". В конце прошлого года группа объявила о завершении его реорганизации, что аналитики связывали с возможной подготовкой к заключению партнерства с другим автопроизводителем. Среди кандидатов чиновники называли китайский Chery.

В начале июня ЕС ввел в отношении "УАЗа" санкции. Однако, по мнению собеседника "Коммерсанта", решение Швецова о продаже "Соллерс Авто" не связано с санкционными рисками. Источники в автопроме заявили газете об общей "усталости" Швецова из-за постоянной неопределенности в отрасли, допустив, что на этом фоне он мог сконцентрироваться на других проектах.