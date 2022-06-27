В Белом доме объявили о намерении G7 ограничить доходы РФ от импорта золота

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 ставят перед собой цель ограничить доходы РФ от импорта золота, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры G7 нацелены на ограничение доходов России, в том числе от золота - второй после энергоносителей статьи российского экспорта", - отмечается в пресс-релизе.

При этом в США пообещали принять ряд мер для выполнения этих обязательств. В частности, власти США объявили о намерении прекратить импорт золота РФ в США.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что предложение запретить импорт золота из РФ необходимо первым делом обсуждать на уровне ЕС.

Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота.