В Москве сочли нелегитимными планы некоторых стран Запада запретить ввоз золота из РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Москве считают нелегитимными планы некоторых западных стран запретить ввоз золота из России, рынок драгметаллов можно будет переориентировать, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Рынок драгоценных металлов - он глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. Как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы, и где более комфортные и более законные экономические решения", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Москве расценивают планы Лондона и ряда других стран запретить ввоз из РФ золота и будет ли Москва в таком случае переориентировать свой рынок.

Лидеры Великобритании, США, Японии и Канады намерены объявить о введении запрета на импорт золота из РФ на саммите G7, проходящем 26-28 июня в Германии, сообщили в воскресенье в канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

Кроме того, ранее в понедельник Белый дом объявил, что страны G7 ставят перед собой цель ограничить доходы РФ от импорта золота. В США пообещали принять ряд мер для выполнения этих обязательств. В частности, власти Соединенных Штатов заявили о намерении прекратить импорт золота РФ в США.