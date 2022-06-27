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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Шольц заявил о необходимости обсудить в ЕС идею запрета на импорт золота из России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Предложение запретить импорт золота из РФ необходимо первым делом обсуждать на уровне ЕС, заявил в понедельник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Сперва все еще нужно провести дебаты на эту тему в ЕС", - приводит его слова издание Tagesspiegel.

В то же время он заверил, что санкции против России работают, и "ослабят" ее.

Также Шольц затронул вопрос с участием РФ в саммите G20. По его словам, никто "не хочет торпедировать" работу формата G20.

"Ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль", - подчеркнул канцлер.

Он пояснил, что до следующего саммита G20, намеченного на ноябрь в Индонезии, еще много времени, и международная ситуация может сильно измениться. Канцлер добавил, что власти ФРГ примут решение об участии в саммите незадолго до даты его проведения.

Накануне в Лондоне сообщили, что лидеры Великобритании, США, Японии и Канады на саммите G7 намерены объявить о решении запретить импорт российского золота.

Олаф Шольц Германия ЕС
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