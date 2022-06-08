OR Group предложила продлить срок обращения своих бондов либо их конвертировать в акции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") предложила несколько вариантов реструктуризации облигаций, а именно пролонгацию облигационных выпусков на два разных периода и конвертацию бондов в акционерный капитал ПАО "ОРГ".

Как говорится в пресс-релизе компании, она ведет диалог с владельцами облигаций и предлагает рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, и третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгового портфеля OR Group, которая включает также пролонгацию действующих кредитных линий.

"В апреле группа направила параметры урегулирования задолженности основным банкам-кредиторам: ВТБ, ПСБ и Сбербанку. На текущий момент компания уже получила комментарии от части финансовых учреждений и дорабатывает предложенные варианты", - сообщила OR Group.

Антикризисный план дорабатывается, в дальнейшем компания планирует представить его ключевые элементы.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование на предварительном общем собрании владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

"Для нас критически важно выполнить все обязательства перед кредиторами и инвесторами, несмотря на текущую непростую ситуацию в компании. Поэтому мы решили опубликовать варианты реструктуризации облигационных выпусков, еще до получения принципиальной позиции от всех банков по предложенным параметрам урегулирования задолженности", - прокомментировал условия реструктуризации основатель OR Group Антон Титов.

Он призвал всех держателей облигаций принять активное участие в обсуждении, так как от этого зависит дальнейшая результативная работа в рамках предварительного и фактического общего собрания владельцев облигаций.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле - июне допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. У компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Под управлением группы находятся торговые и сервисные точки Westfalika в 308 городах России.