WSJ сообщила о препятствиях при введении глобального корпоративного налога

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Чиновники в США и Европе пытаются придать новый импульс процессу введения глобальной минимальной ставки корпоративного налога, но им трудно преодолеть ряд препятствий, включая возражения Венгрии и незначительное преимущество демократов в американском Конгрессе, пишет The Wall Street Journal.

В 2021 году почти 140 стран согласились ввести минимальный налог в размере 15% для крупных компаний, что стало самым значительным пересмотром международных правил налогообложения за столетие. Чтобы прийти к этому, потребовались годы переговоров, и часто казалось, что они близки к провалу. Но теперь, восемь месяцев спустя после достижения соглашения, значительного прогресса в изменениях национальных законодательств для введения налога так и не достигнуто.

Поскольку Венгрия отказалась от поддержки идеи введения минимального налога, Европейский союз не может продвинуться с планом по внедрению его в 2024 году даже несмотря на то, что другие 26 членов блока поддерживают данный шаг.

Венгерский парламент принял резолюцию против введения минимального налога. Правительство страны считает, что неопределенности экономических перспектив в Европе на фоне украино-российского конфликта делают повышение налогов сейчас несвоевременно.

Прогресс по введению минимального налога в США также движется медленно. Демократы в Конгрессе заявили, что планируют добиваться повышения минимальных налогов для компаний, базирующихся в стране, даже несмотря на то, что возражения Венгрии не позволяют Евросоюзу действовать.

Сенатор-республиканец Роб Портман сказал, что задержки ЕС должны заставить США пересмотреть свой подход. В США установлен минимальный налог в размере 10,5% на иностранный доход американских компаний, и план демократов предусматривает повышение этой ставки и ужесточение правил до того, как другие страны начнут действовать.

"Мы стреляем себе в ногу, говоря, что собираемся ввести новый налог для наших компаний, в то время как другие страны этого не делают", - полагает Портман.

Ожидается, что в США минимальный налог будет повышаться только в рамках более широкой фискальной программы президента Джо Байдена. Но даже среди демократов она не вызывают всеобщей поддержки, включая жалобы сенатора Джо Манчина на размер предлагаемых программой расходов. Незначительный перевес демократов в Палате представителей и Сенате затрудняет принятие программы, обсуждение которой запланировано на это лето.

У первой страны, которая введет налог, появятся определенные преимущества, отмечает WSJ. По условиям соглашения 2021 года, это государство сможет взимать налоги с прибыли, полученной базирующимися в других юрисдикциях компаниями, чтобы обеспечить достижение цели в 15%, если эти юрисдикции сами не взимают налог.