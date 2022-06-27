Brent подорожала до $114,49 за баррель

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти вечером в понедельник на опасениях о введении очередных санкций против России.

К 18:40 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,21%) - до $114,49 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,4 (1,3%) - до $109,02 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Россия, в свою очередь, может прекратить или ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на введение ценового потолка, что усугубит дефицит на мировых рынках нефти и продуктов нефтепереработки, считает аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Также на этой неделе участники рынка будут следить за встречей представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.

Сообщения СМИ о скором возобновлении переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки сдерживают темпы подъема нефтяных котировок, поскольку снятие санкций с Ирана может привести к разблокировке иранской нефти на рынке.

США и Иран возобновят непрямые переговоры по ядерной сделке при посредничестве европейских стран в ближайшие дни в одной из стран Персидского залива, сообщил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В понедельник стало известно, что стороны приступят к работе в Катаре.