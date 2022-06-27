Индекс Мосбиржи вырос на 1,1% и превысил 2417 пунктов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с роста выше 2417 пунктов по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, лидировали бумаги финансовых компаний; просели котировки золотодобытчиков на фоне вероятных новых антироссийских санкций стран G7.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,1%, до 2417,06 пункта, индекс РТС вырос на 0,9%, до 1428,07 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 8,2%.

Доллар подешевел на семь копеек, до 53,33 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+8,2%), расписки Ozon (+6,3%), бумаги "АЛРОСА" (+4,9%), "Интер РАО" (+4,7%), АФК "Система" (+4,3%), "Аэрофлота" (+4%), ВТБ (+2,7%), Сбербанка (+2,5% и +3,1% "префы"), расписки TCS Group (+2,3%), акции "Татнефти" (+2,1%), "Северстали" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,2% "префы"), UC Rusal (+1,4%), "Московской биржи" (+1%), "РусГидро" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-4,3%), "Селигдара" (-2,8%), ПАО "Полюс" (-2,2%), ПАО "Лензолото" (-2,1%), "Норникеля" (-1,8%), "ММК" (-1%), "МТС" (-0,8%), "Роснефти" (-0,1%).

В связи с ситуацией вокруг Украины Япония решила расширить санкции в отношении российских представителей и предприятий, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите G7. По данным телеканала NHK, новые санкции против России касаются запрета на импорт российского золота, а также замораживания активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, которые, по мнению японской стороны, связаны с российской военной отраслью.

Поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз, индийские компании закупают нефть и газ из России по ценам ниже мировых, заявил посол России Нью-Дели Денис Алипов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, понедельник стал позитивным для российских акций. Среди аутсайдеров можно выделить только золотодобывающие компании на слухах о возможном запрете импорта золота из России странами G7. Во вторник вероятно сохранение позитивных настроений на фоне притока ликвидности на фондовый рынок, индекс МосБиржи может протестировать верхнюю границу коридора 2350-2420 пунктов.

На мировых площадках настроения сложились смешанные. В ближайшее время волатильность на фондовых площадках может сохраниться в связи с ежеквартальной и полугодовой ребалансировкой портфелей институциональными инвесторами. Нефть вечером выросла, Brent закрепилась выше $110 за баррель. В среднесрочной перспективе ограниченное предложение на рынке "черного золота" будет выступать фактором поддержки цен. Сюда относится как ограничение добычи в России, так и низкая вероятность заключения иранской ядерной сделки, полагает Кирсанова.

Ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что закрепление индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов открывает дорогу к верхней границе бокового коридора, который находится на отметке 2450 пунктов.

Рынок в понедельник проигнорировал увеличение санкционных рисков после прошедшего саммита G7. Поддержку индексу МосБиржи оказали бумаги финансового сектора, а также подорожавшие депозитарные расписки. Акции крупнейших российских банков растут уже почти две недели - вероятно, инвесторы считают, что основной санкционный шок для Сбера и ВТБ уже позади, а снижение ставок по ипотеке и кредитам подогревает интерес к бумагам.

Акции "Газпрома" (296,2 рубля) стабилизовались после отката из-за возможного введения надбавки к НДПИ. Вплоть до ГОСА, где акционеры окончательно определятся с дивидендами за 2021 год, бумаги компании будут находиться вблизи области 295-300 рублей. Сектор добычи и металлургии стал аутсайдером из-за падения бумаг "Норникеля" и золотодобытчиков из-за возможного запрета импорта российского золота в страны G7 и ЕС. В то же время выросли акции Petropavlovsk, которые ранее упали сильнее остальных золотодобытчиков. Потери бумаг Petropavlovsk с начала года превысили 81%, в то время как акции ПАО "Полюс" и Polymetal снизились на 22% и 67% соответственно. Ситуация с "Селигдаром" несколько иная, бумаги компании подешевели с начала года всего на 13%. Это обусловлено тем, что у "Селигдара" высокий потенциал органического роста в ближайшие годы. Кроме того, компания добывает не только золото, но и олово, отмечает Головинов.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, повышенным спросом на старте недели пользовались акции представителей IT-сектора и девелоперов. Крепкий рубль продолжил сдерживать динамику акций экспортеров. Одним из драйверов для отечественного рынка остается переток средств частных инвесторов с депозитов, которые открывались в начале весны под высокие проценты и по которым истекают сроки действия.

Во вторник наряду с курсовой динамикой рубля и сырьевыми ценами в фокусе внимания инвесторов останется геополитика - после встречи стран G7 начнется двухдневный саммит НАТО в Мадриде. Индекс МосБиржи во вторник будет колебаться в пределах 2350-2450 пунктов, полагает Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei вырос на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE растут на 0,5-0,7%, французский CAC 40 просел на 0,4%) и США (индексы прибавляют 0,1-0,3%).

Оптимизм участников азиатского рынка подогрел прогресс Китая в сдерживании распространения коронавируса на фоне возобновления работы школ и предприятий, пишет MarketWatch, ссылаясь на мнение аналитиков.

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) предоставил банкам 100 млрд юаней (почти $15 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО, что стало самым крупным вливанием денежных средств с марта, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к росту на сигналах ослабления инфляционного давления в США и новостях от ОПЕК+. К 18:50 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,5%, до $114,76 за баррель (+2,8% в пятницу), августовские фьючерсы на WTI дорожали тоже на 1,5%, до $109,22 за баррель (+3,2% в пятницу).

Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн баррелей в сутки, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с, следует из отчетности технического комитета альянса, с которой ознакомился "Интерфакс".

Прогноз профицита был уменьшен в связи с включением последних обновленных фактических данных за 2021 год и данных за январь-май 2022 года, влияние которых было перенесено на следующий год.

Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR).

При этом ожидается, что к концу 2022 года коммерческие запасы стран ОЭСР будут на 104 млн баррелей ниже, чем в 2015-2019 годах (референтный уровень сделки ОПЕК+), и составят 2,82 млрд баррелей против 2,65 млрд баррелей в 2021 году.

Ранее эксперты ОПЕК+ оценивали, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут на уровне 2,865 млрд барр. и будут на 62 млн барр. ниже уровня 2015-2019 годов.

По данным Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (+23% и +9,5% "префы"), расписки EMC (+14,6%), бумаги "Совкомфлота" (+10,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+10,4%), Petropavlovsk (+9%), ГДР Ros Agro (+8,6%), GDR X5 Retail (+7,7%), акции "Соллерса" (+7,7%), ГК "Самолет" (+5,7%), расписки MDMG (+5,3%), бумаги банка "Санкт-Петербург" (+5,1%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+5,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,9%).

Основной владелец ПАО "Соллерс Авто" (76,7%) Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю топ-менеджерам группы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к компании. Группа "Соллерс Авто", сменившая контролирующего акционера, продолжит деятельность в прежней структуре активов и будет развивать автобизнес, сообщила компания.

Упали после отсечки на бирже дивидендов акции "МРСК Урала" (-10,5%, до 0,179 рубля; дивиденды за 2021 год - 0,0249 рубля на бумагу), ПАО "Россети Центр" (-9,4%, до 0,2716 рубля; дивиденды - 0,0338 рубля), но подросли акции ПАО "Россети Волга" (+0,2%, до 0,0303 рубля; дивиденды - 0,0003231 рубля).

Также подешевели акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (-12,8%), ПАО "Фармсинтез" (-4,5%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,26 млрд рублей (из них 9,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей на акции "Группы компаний ПИК").