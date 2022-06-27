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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:43

Цены на нефть слабо снижаются после уверенного роста в пятницу

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются после уверенного роста в пятницу на сигналах ослабления инфляционного давления в США.

В центре внимания рынка в понедельник - встреча глав государств G7, на которой, вероятно, будут обсуждаться меры ограничения импорта российских энергоресурсов.

Как сообщает агентство Bloomberg, страны G7 продолжают обсуждать меры, которые позволили бы ввести определенный потолок для стоимости экспортируемой Россией нефти. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в понедельник составила $113,04 за баррель, что на $0,08 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $3,07 (2,8%), до $113,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $107,5 за баррель, что на $0,12 (0,11%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,35 (3,2%), до $107,62 за баррель.

"Опасения инвесторов, связанные с возможностью рецессии в экономике в условиях, когда мировые центробанки ужесточают политику, борясь с инфляцией, оказывают давление на рынок", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, слова которого приводит Market Watch.

"Однако, понижательное давление сдерживается устойчивой ограниченностью предложения", - сказал эксперт, добавив, что высокая волатильность нефтяного рынка будет сохраняться, поскольку он находится под влиянием разнонаправленных факторов.

Brent WTI США
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