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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ОПЕК+ понизила оценку профицита нефти в 2022 году с 1,4 до 1 млн б/с

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн баррелей в сутки, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с, говорится в отчетности технического комитета альянса, с которой ознакомился "Интерфакс".

Прогноз профицита был уменьшен в связи с включением последних обновленных фактических данных за 2021 год и данных за январь-май 2022 года, влияние которых было перенесено на следующий год.

Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR).

При этом ожидается, что к концу 2022 года коммерческие запасы стран ОЭСР будут на 104 млн баррелей ниже, чем в 2015-2019 годах (референтный уровень сделки ОПЕК+) и составят 2,82 млрд баррелей против 2,65 млрд баррелей в 2021 году.

Ранее эксперты ОПЕК+ оценивали, что коммерческие запасы стран ОЭСР будут на уровне 2,865 млрд баррелей и будут на 62 млн баррелей ниже уровня 2015-2019 годов.

Brent ОПЕК ОЭСР
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