ЦБ разрешил экспортерам сохранить валюту, которую не успели продать до 10 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Валютную выручку, которую российские экспортеры накопили, но не успели реализовать до момента отмены ее обязательной продажи, компании могут сохранить, разъяснил Банк России.

Требование об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки было введено 28 февраля указом президента Владимира Путина, в мае планку опустили до 50%, а с 10 июня норматив был обнулен.

К этому моменту компании могли накопить значительные объемы валюты, которую нужно было продать: если сначала экспортную выручку требовалось реализовывать практически сразу, в течение трех дней с момента ее поступления на счета, то в апреле власти дали компаниям большой временной лаг (два месяца). Следовательно, теоретически вся выручка экспортеров за конец апреля - начало июня на момент отмены требования могла оставаться не проданной, а лишь предназначенной к продаже.

С учетом решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России от 9 июня, обнулившего норматив обязательной продажи экспортной выручки, с 10 июня "обязательная продажа указанной иностранной валюты, в том числе зачисленной на (...) счета в период с 28 февраля 2022 года по 9 июня 2022 года и не проданной, не осуществляется", сказано в разъяснении Центробанка. Документ датирован 27 июня и размещен на сайте регулятора.