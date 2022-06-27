Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЦБ разрешил экспортерам сохранить валюту, которую не успели продать до 10 июня

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Валютную выручку, которую российские экспортеры накопили, но не успели реализовать до момента отмены ее обязательной продажи, компании могут сохранить, разъяснил Банк России.

Требование об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки было введено 28 февраля указом президента Владимира Путина, в мае планку опустили до 50%, а с 10 июня норматив был обнулен.

К этому моменту компании могли накопить значительные объемы валюты, которую нужно было продать: если сначала экспортную выручку требовалось реализовывать практически сразу, в течение трех дней с момента ее поступления на счета, то в апреле власти дали компаниям большой временной лаг (два месяца). Следовательно, теоретически вся выручка экспортеров за конец апреля - начало июня на момент отмены требования могла оставаться не проданной, а лишь предназначенной к продаже.

С учетом решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России от 9 июня, обнулившего норматив обязательной продажи экспортной выручки, с 10 июня "обязательная продажа указанной иностранной валюты, в том числе зачисленной на (...) счета в период с 28 февраля 2022 года по 9 июня 2022 года и не проданной, не осуществляется", сказано в разъяснении Центробанка. Документ датирован 27 июня и размещен на сайте регулятора.

Банк России Правительство Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

Преемник McDonald's в России возобновит работу всей сети в сентябре

"Русснефть" не смогла провести годовое собрание акционеров

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Расходы США на обслуживание госбумаг выросли на 30% с октября 2021 года

Советник Байдена заявил, что у G7 нет согласия по вопросу ограничения цен на нефть РФ

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

В РФ отметили сокращение числа финопераций с недружественными странами на 80%

Страны G7 заявили о намерении ограничить доходы РФ, в том числе от продажи золота

Минфин опроверг наступление дефолта в России

Минфин опроверг наступление дефолта в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });