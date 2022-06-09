В РФ снова смягчили механизм обязательной продажи валютной выручки

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Механизм обязательной продажи валютной выручки, введенный в ответ на антироссийские санкции в конце февраля и с тех пор неоднократно смягченный, становится еще более гибким.

Изначально экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, затем лимит был снижен до 50%, а срок увеличен с трех дней до двух месяцев (в конце мая срок снова увеличили, до 120 рабочих дней). При этом допускалась возможность отклонения от этой нормы по разрешению властей, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что для отдельных экспортеров устанавливаются пониженные нормативы продажи валютной выручки, не уточняя, о каких именно компаниях речь.

Теперь согласно президентскому указу от 9 июня, размер обязательной продажи валютной выручки экспортером будет определять правительственная комиссия по иностранным инвестициям, а сроки - совет директоров Банка России.