Минфин утвердил 57 юрисдикций для офшорного владения активами в России

В перечень включены в том числе Швейцария, Ирландия и Гонконг

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минфин своим приказом утвердил перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России, в него вошли 57 юрисдикций, в том числе Кипр, Гонконг, Швейцария, Ирландия, Черногория.

Приказ опубликован на сайте министерства и вступит в действие с 1 января 2023 года. Документ готовился с 2021 года в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса в целях принятия комплекса дополнительных мер, направленных на деофшоризацию собственности, а также в целях минимизации негативного влияния санкций в связи с уязвимостью реализации прав собственников промежуточного офшорного владения на производственные активы в Российской Федерации в случае попадания владельцев офшорной компании в специальный "черный список" Минфина США (SDN List), говорилось в пояснительной записке к проекту приказа.

Ранее ожидалось, что утверждение перечня станет дополнительным стимулом для российского собственника (конечного бенефициара) по повышению прозрачности корпоративной структуры своего российского бизнеса и аккумулированию доходов на территории России.

В ноябре 2021 года в России был принят закон, ужесточающий условия получения господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций для компаний с зарегистрированными в офшорах владельцами. Сейчас на господдержку не могут претендовать организации, которые на 50% и более прямо или косвенно принадлежат офшорным компаниям, с 1 января 2023 года порог будет снижен до 25%.

Для определения "офшорности" будет использоваться перечень государств и территорий, используемых для промежуточного владения. Проект перечня Минфина, теперь уже утвержденный приказом, включает на 15 больше юрисдикций, чем действовавший перечень офшорных зон (57 против нынешних 42).

В феврале 2022 года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) просила правительство не включать Швейцарию и ряд других европейских юрисдикции в "офшорный" перечень, принадлежность к которому владельцев российских компаний не позволит претендовать на господдержку с 2023 года.

АЕБ выражала свою обеспокоенность подходом Минфина, юридически закрепляющим статус "зон промежуточного владения", которые, несмотря на отсутствие офшорных целей и признаков, становятся "неполноценными" экономическими партнерами России. Бизнес отмечал, что швейцарские компании и другие европейские инвесторы являются одними из крупнейших инвесторов в экономику страны, и доступ к государственным субсидиям и государственным инвестициям может иметь важное значение для их проектов в России. Указывалось, что Швейцария является местом расположения значительного количества штаб-квартир крупных, всемирно известных компаний, дочерние структуры которых оперируют в России, страна никогда не рассматривалась как офшорная юрисдикция и исторически не использовалась для промежуточного владения российскими активами, а ее национальное законодательство не соответствует критерию "низконалоговой" юрисдикции.

Тогда пресс-служба Минфина напомнила, что в России для деофшоризации созданы специальные административные районы (САР), создана возможность "переезда" (редомициляции) из иностранных юрисдикций в российскую. Также было отмечено, что предусмотренный Бюджетным кодексом отлагательный срок начала действия обсуждаемых норм (с 1 января 2023 года) предоставляет время для принятия решений для российского бизнеса.

"При этом предусмотрена возможность принятия отдельных решений в рамках общего запрета, в том числе гарантирующих сохранение благоприятных условий функционирования в России бизнеса со швейцарским происхождением", - заявили в Минфине.