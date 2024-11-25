Банк России хочет законодательно получить право устанавливать перечень офшорных зон

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует установить перечень юрисдикций для оценки прозрачности структуры собственности кредитных организаций в нормативном акте, сообщила пресс-служба регулятора.

Перечень также будет использоваться для определения порядка установления корреспондентских отношений с иностранными банками и определения порядка формирования резервов для покрытия возможных потерь.

ЦБ предлагает закрепить его компетенцию по установлению нормативным актом такого перечня на уровне закона.

Список офшорных зон, утвержденный советом директоров ЦБ в сентябре 2023 года, содержит 39 юрисдикций. Среди них: Ангилья, княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамы, королевство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней-Даруссалам, республика Вануату, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гренада, Содружество Доминики, специальный административный район Макао (Аомынь) Китайской народной республики, остров Анжуан Союза Коморы, республика Либерия, княжество Лихтенштейн, республика Маврикий, остров Лабуан Малайзии, Мальдивская республика, республика Маршалловы острова, княжество Монако, Монтсеррат, республика Науру, Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть), Ниуэ, острова Кайман, острова Кука, острова Теркс и Кайкос, республика Палау, республика Панама, Независимое государство Самоа, республика Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, отдельные административные единицы Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии: остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), республика Сейшельские острова.