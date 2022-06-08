Страны G7 обсуждают возможность установить предел цен на нефть РФ

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 изучают различные варианты того, как можно установить лимит цены на нефть РФ и добиться сокращения доходов России от нефтяного экспорта, заявил в среду на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам. Один из таких каналов представляют шерпы (доверенные лица руководителей - ИФ) стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти", - сказал Салливан в ответ на вопрос журналиста.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

"Я думаю, мы хотим оставить российскую нефть на мировом рынке... чтобы постараться избежать скачка цен, который может привести к рецессии в глобальной экономике", - объясняла она.

В начале июня президент США Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принятия мер, направленных на то, чтобы РФ продавала нефть в мире по цене ниже рыночной.

До этого агентство Bloomberg отмечало, что высокопоставленные американские официальные лица разделились на два лагеря в вопросе определения стратегии дальнейших антироссийских санкций. По словам источников агентства, одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.