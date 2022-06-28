Торговля алмазами из России резко снизилась с конца мая

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Торговля российскими алмазами резко замедлилась с конца мая, так как огранщики встречают запрос на бриллианты из других источников, сообщил в интервью отраслевому агентству Rough&Polished независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски.

Отчасти это связано с трудностями при оплате российских товаров в долларах США, но часть производителей бриллиантов не решается покупать, если их клиенты специально запрашивают нероссийские товары, пояснил он.

Давление на поставщиков оказывает решение основных игроков отрасли, таких как Signet Jewelers, LVMH (Tiffany) и Richemont, которые обязались не покупать вновь добытые российские алмазы, считает эксперт.

Он считает, что с учетом обстоятельств "АЛРОСА" было бы целесообразно сократить добычу, произведя в итоге ниже 34 млн карат, запланированных в этом году.

Подорожание мелких алмазов

Санкции в отношении российских алмазов и "АЛРОСА" привели к росту цен на мелкие алмазы и камни околоювелирного качества, которые поступали на рынок в основном из РФ. По подсчетам Зимниски, эти позиции с конца января по середину мая подорожали на 32%, в то время как в среднем по рынку стоимость скорректировалась на 13%.

Относительная стабильность цен на алмазы, по сравнению, например, с нефтью или пшеницей, вызвана, по его мнению, тем, что к февралю отрасль была полностью обеспечена продукцией, а нехватка предложения, с учетом сезонного затишья, еще не полностью отразилась на ценах.

Дефицит мелкоразмерного сырья в переработке и рознице начнет ощущаться по мере приближения ко второй половине 2022 года, однако, если спрос значительно упадет из-за макроэкономической ситуации, это частично выровняет положение дел, полагает аналитик.

De Beers работает на полную мощность, поэтому мало что может сделать в плане увеличения поставок, отметил Зимниски.

Отслеживание происхождения

С учетом сложившейся ситуации повысится приоритет инициативы De Beers в области отслеживания происхождения алмазов - технологической платформы Tracr, которая, по заявлению компании, позволит отслеживать алмазы "в масштабе", считает он.

"Думаю, это будет главная история индустрии в этом году. Алмазная отрасль уже несколько лет работает над инициативами по обеспечению прозрачности цепочки поставок, но я думаю, что санкции послужили катализатором для ускорения всего этого. ...Думаю, что мы находимся на пути к тому, чтобы наряду с традиционными 4C [четыре основных критерия оценки бриллианта] увидеть в большинстве отчетов об оценке камней графу об их происхождении", - заключил Зимниски.

Ситуация в "АЛРОСА"

"АЛРОСА" сохраняет первоначальный прогноз по добыче на этот год в 34-35 млн карат, говорил журналистам в середине июня глава компании Сергей Иванов. По итогам первого полугодия результаты соответствуют прогнозу, во втором сокращение не планируется. На полную мощность работают даже беднотоварные активы, которые "АЛРОСА" консервировала или ограничивала во время пандемии, отметил он.

По его словам, к алмазам компании сохраняется высокий интерес. Хотя некоторые клиенты ушли, другие занимают их нишу по всему миру на фоне образовавшегося дефицита, объяснял Иванов.

Россия поставляет около 30% мировых алмазов. США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN List. Индийские огранщики, ключевые покупатели российских алмазов, стали отказываться от камней из России из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ. С января по март Россия, по данным Минпромторга Индии, сократила поставки алмазов в эту страну на 45%, до 718 тыс. карат.