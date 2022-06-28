Производитель шин Michelin решил уйти из РФ до конца года

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, после приостановки деятельности в РФ планирует к концу этого года передать бизнес местному менеджменту, сообщила компания.

Локальное производство Michelin на заводе в подмосковном Давыдово, как сообщалось, было приостановлено в середине марта после начала военной операции на территории Украины. Завод мощностью 1,5-2 млн шин в год производил в основном шины для легковых автомобилей, большинство из которых поставлялись на местный рынок, меньшая часть - в страны Северной Европы. Штат Michelin в РФ - 1 тыс. человек, в том числе 750 сотрудников завода в Давыдово.

Французская компания в своем сообщении отмечает, что "возобновление производства технически невозможно, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределенности". "Группа вынуждена планировать перенос всех операций из РФ до конца 2022 года и рассматривает возможность передачи контроля над административными, торговыми и производственными операциями нынешнему местному руководству", - говорится в сообщении Michelin.

Балансовые риски ухода из РФ французская компания оценила в 250 млн евро.

Michelin работает в России с 1997 г. Компания стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в РФ, которое было открыто в 2004 г.

На Россию приходилось 2% глобальных продаж Michelin и 1% общего объема производства шин для легковых автомобилей.