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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Финский концерн Nokian Tyres решил свернуть бизнес в России из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба компании.

"После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили оставить Nokian Tyres без присутствия в России и сосредоточиться на возможностях роста на основных наших рынках. Это было непростым решением, учитывая, что у нас в России более 1,6 тыс. преданных своему делу сотрудников, чей опыт мы высоко ценим, а также многолетние отношения с клиентами и поставщиками, построенные за последние 17 лет", - цитирует пресс-служба президента и главного исполнительного директора Nokian Tyres Юкки Моисио.

В рамках этого процесса Nokian Tyres во втором квартале 2022 года спишет российские активы на сумму около 300 млн евро. С учетом обесценения стоимость чистых активов Nokian Tyres в России и Белоруссии на 31 мая 2022 года составила около 400 млн евро.

Отмечается, что компания оценит различные варианты выхода из бизнеса. Уход будет осуществляться с учетом прав сотрудников и действующего законодательства.

Кроме того, совет директоров Nokian Tyres отстранил от руководства российско-азиатского направления компании Андрея Пантюхова.

22 марта Nokian Tyres заявил о прекращении инвестиций в производство автомобильных шин на территории РФ. При этом компания продолжила выпуск шин на своём заводе во Всеволожском районе Ленинградской области.

Между тем, компания решила нарастить мощности своих заводов в Финляндии и США. В перспективе компания рассчитывала производить все продаваемые в Северной Европе шины в финском городе Нокиа, а шины для Северной Америки - также в Нокиа и в США. На сегодняшний день тяжелые шины компания разрабатывает и производит в Финляндии. Грузовые и автобусные шины разрабатываются в Финляндии, а производятся в других странах.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Российский завод Nokian Tyres был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

Nokian Tyres
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