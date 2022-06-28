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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Финская Ponsse продаст российскую "дочку" местному дилеру

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Финская Ponsse Plc, которая производит лесозаготовительные комбайны и трактора, договорилась о продаже 100% своей российской "дочки" ООО "Понссе" компании хабаровского бизнесмена Алексея Воронкевича ООО "Бизон".

Договор купли-продажи был подписан 28 июня, закрыть сделку стороны рассчитывают планируется в III квартале 2022 года, сообщила Ponsse.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Для нее требуется одобрение ФАС.

Воронкевич - владелец компании "Дормашимпорт", которая с 2007 года отвечает за розничную продажу лесозаготовительной техники Ponsse в восточных регионах России, отмечается в сообщении финской компании.

Ponsse объявила о намерении отказаться от своей деятельности в России 15 июня 2022 года. "Экспортные и сервисные операции Ponsse в России были приостановлены со 2 марта 2022 года, когда компания объявила о приостановке всего экспорта в Россию и Белоруссию. В то же время ООО "Понссе" приостановило предоставление местных запасных частей и услуг по техническому обслуживанию", - напомнили в компании.

Российская "Понссе" предоставляла услуги от лица материнской компании в России и Белоруссии. По итогам 2021 года "Понссе" получила выручку в размере 12,4 млрд рублей, чистую прибыль - 416 млн рублей (оба показателя почти удвоились относительно 2020 года).

"Продажа не окажет существенного влияния на результаты Ponsse, и Ponsse не отразит в своем отчете о прибылях и убытках за II квартал каких-либо существенных обесценений или прибыли в результате продажи", - заявил финский производитель, отметив, что по итогам 2021 года на продажи в России и Белоруссии пришлось примерно 20% совокупных продаж компании.

Для российской лесной промышленности характерна высокая степень зависимости от импортных техники и оборудования, в том числе из недружественных стран, отмечали ранее участники отрасли. В частности, глава Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области Евгений Бакуров оценивал степень зависимости от лесозаготовительной техники таких поставщиков, как John Deere, Ponsse, Komatsu, в 80-90% (в оборудовании уровень импорта примерно такой же и по оценкам Segezha достигает 90-100%). Американский John Deere, так же, как и Ponsse, в марте заявил о приостановке поставок в Россию, японская Komatsu в апреле сообщала, что сохранит операции в России.

Ponsse Финляндия Понссе Бизон Алексей Воронкевич Дормашимпорт Белоруссия John Deere Komatsu
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