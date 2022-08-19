Квартальная прибыль Deere выросла ниже прогнозов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская Deere & Co., крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники и оборудования, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале слабее прогнозов рынка, после чего ухудшила годовой прогноз, а ее котировки перешли к падению.

Чистая прибыль компании в квартале, который завершился 31 июля, составила $1,88 млрд против $1,67 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию выросла до $6,16 с $5,32 при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, в $6,65.

Квартальная выручка Deere увеличилась на 22,3%, до $14,10 млрд, существенно превысив прогноз аналитиков, который предполагали, что этот показатель составит $12,93 млрд.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в отчетный период взлетели на 43%, до $6,1 млрд, оказавшись лучше среднего прогноза рынка ($5,79 млрд).

Выручка от продаж малогабаритного оборудования выросла на 15,5%, до $3,64 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, увеличило выручку на 8,4%, до $3,27 млрд.

Компания понизила прогноз чистой прибыли на текущий фингод до $7-7,2 млрд с ожидавшихся ранее $7-7,4 млрд.

Акции Deere дешевеют на 7,3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего капитализация компании выросла на 7%, до $111,5 млрд.