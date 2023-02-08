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Uber увеличила выручку в IV квартале в 1,5 раза

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года почти в 1,5 раза благодаря росту объема заказов.

Прогнозы компании на первый квартал превзошли ожидания рынка. Акции Uber подскочили в цене на 7,6% в ходе предварительных торгов в среду.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре составила $8,6 млрд по сравнению с $5,8 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,5 млрд.

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Совокупный объем заказов компании увеличился на 19%, до $30,7 млрд, в том числе заказы сервиса такси повысились на 31% - до $14,9 млрд, сервиса доставки - на 6%, до $14,3 млрд, бизнеса в сфере грузовых перевозок - на 42%, до $1,54 млрд.

Чистая прибыль Uber в четвертом квартале составила $595 млн, или $0,29 на акцию, по сравнению с $892 млн, или $0,44 на акцию, годом ранее. Показатель октября-декабря включает в себя разовый доход в размере $756 млн, обусловленный преимущественно переоценкой стоимости инвестиций компании.

Эксперты в среднем ожидали, что Uber зафиксирует чистый убыток в $0,15 на акцию в октябре-декабре.

Скорректированная EBITDA - ключевой показатель рентабельности операций Uber - составила $665 млн по сравнению с $86 млн годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит для этого показателя составлял $624 млн.

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Число поездок, совершенных водителями Uber в четвертом квартале, увеличилось на 19%, до рекордных 2,1 млрд, отмечается в пресс-релизе.

Согласно прогнозу компании, совокупный объем ее заказов в первом квартале составит $31-32 млрд, скорректированная EBITDA - $660-700 млн. Эксперты в среднем прогнозируют эти показатели на уровне $31,3 млрд и $612 млн соответственно.

По итогам всего 2022 года Uber увеличила выручку в 1,8 раза, до $31,88 млрд, объем заказов - на 28%, до $115,4 млрд. Ее чистый убыток в минувшем году составил $9,141 млрд, скорректированная EBITDA - $1,71 млрд.

За последние 12 месяцев акции компании подешевели на 13%.

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