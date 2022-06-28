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Siemens купил долю в американской сети VW станций зарядки для электрокаров

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG продал конгломерату Siemens миноритарную долю в Electrify America LLC, операторе крупнейшей в Северной Америке сети ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей.

Electrify America оценена в рамках сделки в $2,45 млрд, говорится в пресс-релизе VW. Volkswagen и Siemens AG инвестируют $450 млн в акционерный капитал Electrify America. Сумма инвестиций Siemens выражается "низким трехзначным числом в миллионах долларов США", отмечается в пресс-релизе. Siemens станет миноритарным акционером Electrify America и получит место в совете директоров компании.

Германский автоконцерн создал Electrify America в 2016 году в рамках урегулирования с властями США последствий "дизельного скандала". Siemens стал первым внешним инвестором американской компании, а также ее важным стратегическим технологическим партнером. Стороны планируют сотрудничать в создании технологий и услуг для дальнейшего развития высококачественных и надежных зарядных решений, отмечают в VW.

"С дополнительными инвестициями в Electrify America мы даем дополнительный импульс электрической мобильности в Северной Америке и существенно увеличиваем наш бизнес в этой сфере, - говорится в сообщении автоконцерна. - Наш план увеличить более чем вдвое зарядную инфраструктуру в регионе к 2026 году - до 10 тысяч станций быстрой зарядки".

Незадолго до объявления о сделке о ней сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Volkswagen Германия США Siemens Electrify America
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