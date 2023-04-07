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Walmart установит зарядные станции около тысяч своих магазинов в США к 2030 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер Walmart Inc. планирует разместить зарядные станции для электромобилей рядом с тысячами своих магазинов в США к 2030 году. Пока в сети компании 1,3 тысячи станций, сообщила пресс-служба компании.

Общее число магазинов Walmart в США, с учетом сети мелкооптовой торговли Sam's Club, превышает 5 тысяч. Причем для 90% американцев магазин Walmart находится на расстоянии не более 10 миль (16 км) от дома, отмечают в компании.

"Компания имеет уникальные позиции для предоставления удобной возможности для зарядки автомобилей", - говорится в пресс-релизе.

Администрация президента США Джо Байдена ставит целью увеличить до 500 тысяч число зарядных станций для электромобилей по всей стране к 2030 году, рассчитывая, что к этому времени на долю электромобилей будет приходиться более половины всех продаж новых машин в США.

Пока число зарядных станций в Штатах превышает 130 тысяч, при том, что число электромобилей на дорогах страны составляет порядка 3 млн.

Walmart США
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