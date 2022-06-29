Минэкономразвития не поддержит направление бюджетных доходов на валютные интервенции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития считают, что предложение Минфина направлять часть бюджетных доходов на валютные интервенции не решит проблему крепкого рубля, заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде РСПП.

Ранее на этом же съезде проводить такие интервенции предложил глава Минфина Антон Силуанов.

"Антон Германович кратко уже озвучил позицию ЦБ, что курс должен быть свободным и плавающим. Минфин сейчас предлагает конструкцию бюджетного правила, которая заключается в том, что мы сокращаем расходы и с этими деньгами выходим на валютный рынок, предъявляем спрос на валюту и тем самым повышаем курс. С нашей точки мы пока не видим в этом предложении решения текущей ситуации, потому что избыток валюты, к сожаленью, на рынке такой, что мы не сможем настолько сократить бюджетный расходы в условиях, когда у нас повышенная потребность в деньгах, с тем чтобы стабилизировать этим дополнительным спросом курс", - сказал на это Решетников.

По мнению глава Минэкономразвития, реализация такого предложения скорее ухудшит ситуацию в экономике. Переукрепление рубля он назвал "самым больным вопросом", "которым сейчас и правительство, и ЦБ занимаются в первую очередь".

"Рентабельность многих производств, даже ориентированных на экспорт, при текущем курсе уже стала отрицательной. Коллеги ждут какой-то определенности, от правительства, от ЦБ каких-то явных сигналов, - отметил Решетников. - Потому что в ином случае, если ситуация продлится еще несколько месяцев такая, я думаю, что многие предприятия могут прийти к мысли не только о сворачивании инвестиционных процессов, но и необходимости корректировки текущих производственных планов и сокращении объемов производства".

Предложение Минфина

"Мы готовы пожертвовать частью расходов (которые сейчас целиком направляются на расходы бюджета - ИФ). Часть расходов можно будет не проводить, сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке (речь про вложения в валюту "дружественных" стран, которые должны повлиять на курс рубля к доллару/евро опосредованно, через кросс-курсы - ИФ). Это должно повлиять на курс", - сказал глава Минфина.

Он назвал интервенции последний мерой воздействия на переукрепленный рубль "из тяжелой артиллерии".

"Что по курсу? Основное, на наш взгляд, - восстановление тех покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. Если у вас есть какие-то предложения по дальнейшей либерализации, мы их рассмотрим", - сказал он, обращаясь к участникам съезда.

По словам Силуанова, снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не оказало влияния на курс рубля.

"Остается только участвовать на рынке либо Центральному банку, либо министерству финансов. ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблем, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Вопрос, кто еще может участвовать на рынке валюты? Минфин раньше в рамках бюджетного правила", - заявил министр финансов.