Глава ЦБ заявила о риске девальвации при искусственном возвращении курса на прежние уровни

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Попытки вернуть курс рубля на уровни, которые были при прежних экономических условиях, чреваты рисками девальвации, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, - это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало", - сказала Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Она отметила, что на тему динамики курса рубля в последнее время ведутся оживленные дискуссии. "Стразу встает вопрос курса, потому что, когда внешние условия меняются, сразу меняется курс. Да, мы придерживаемся политики плавающего курса, потому что именно плавающий курс дает возможность адаптироваться экономике к изменившимся условиям", - отметила глава ЦБ.

Она объяснила, почему сейчас нельзя заниматься управлением курса рубля. Исходя из опыта 2000-х годов, регулятор управлял номинальным курсом, а реальный курс все равно рос. "Либо у вас номинальный должен расти, либо это уходит в инфляцию, а для бизнеса все-таки важен реальный обменный курс", - сказала Набиуллина.

Кроме того, при управлении валютным курсом резко снижается независимость и самостоятельность российской денежно-кредитной политики, подчеркнула глава ЦБ. Привязка курса рубля к валютам развитых стран, где за последние десятилетия наблюдается высокая инфляция, по сути, может привести к импорту инфляции из этих стран. "Мы вынуждены при управляемом курсе будем синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой этих стран", - заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что механизмы управления валютным курсом ограничены. Один из них - это накопление резервов. "Вы сейчас понимаете, что мы не можем копить резервы в твердых валютах, они сразу попадают под арест. Нерезервные валюты - там есть капитальные ограничения", - напомнила глава ЦБ.

Еще один механизм - это валютные ограничения, но их изменение из стороны в сторону неблагоприятны для бизнеса, заявила Набиуллина. "Я не думаю, что бизнес от этого будет счастлив, это непредсказуемые условия для бизнеса, если эти валютные ограничения будут двигаться туда-сюда", - сказала глава ЦБ.