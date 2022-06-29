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Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года
Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рубль продолжает дорожать к доллару и евро на "Московской бирже" в среду утром на фоне высоких котировок нефти. Евро подешевел ниже 53 рублей впервые с 16 апреля 2015 года.

В 10:02 доллар дешевел на 18,25 копейки, до 51,62 рубля, а евро к этому же моменту дешевел на 24,25 копейки, до 54,31 рубля. Доллар при этом оказался на 1,35 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,58 рубдя ниже официального курса.

Чуть позднее доллар упал ниже 51 рубля впервые с 27 мая, евро - ниже 53 рубля впервые с 16 апреля 2015 года. В моменте доллар опускался до 50,01 рубдя/$1 впервые с 25 мая 2015 года, евро на минимуме достигал 52,7 рубля.

К 10:30 доллар торговался у 50,67 рубля, что на 1,13 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к тому моменту стоил 53,6 рубля, подешевев на 95 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45) уменьшилась на 1,05 рубля - до 51,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно ускорил темпы роста к доллару и евро в первые полчаса торгов, несколько раз обновил семилетние максимумы в обеих парах. В целом рубль продолжает получать поддержку от высоких цен на нефть и увеличения доходов от ее экспорта, усиление темпов роста утром в среду могло произойти на фоне принудительного закрытия позиций и срабатывания стоп-лоссов.

Цена российской нефти Urals вернулась к уровню выше $85 за баррель, спред к североморской Brent сократился до $31,4, что на $4 меньше показателя недельной давности. Спред цены российской нефти по отношению к мировым бенчмаркам со временем будет сокращаться на фоне переориентации экспортных потоков и увеличения прямых среднесрочных и долгосрочных договоров, исключающих цепочки посредников.

В условиях объявленного в мае Евросоюзом эмбарго на российскую нефть Россия увеличивает добычу в июне почти на 5%, до 1,46 млн тонн в сутки, также пишут СМИ. Закупки нефтепродуктов из России наращивают страны Африки, оценки ОПЕК указывают, что российский экспорт нефти, вопреки всевозможным ограничениям, сохранился на высоком уровне.

Нефтяные котировки демонстрируют умеренное снижение утром в среду после активного роста накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке. К 10:30 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,29%, до $117,64 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,14%, до $111,6 за баррель.

Накануне министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сказал своему коллеге из США Джо Байдену, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, но не сможет обеспечить значительного роста поставок в ближайшие полгода.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

Также трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.

Мосбиржа Банк России Brent WTI Urals США ОАЭ Саудовская Аравия
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